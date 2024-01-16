بمكياج لافت| خطيبة نجم الأهلي تبرز سحر ملامحها

حرصت سلمي صقر خطيبة نجم الأهلي مروان عطية، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وبدت سلمي كاجوال شتوية جذابة، حيث ارتدت بالطو انيق، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.