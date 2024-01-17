الطلاب يتوافدون على اللجان لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة، وفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المعلن في مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة .

ويتوافد الآن الطلاب على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة ، استعدادا لأول يوم امتحانات .

حيث يؤدي الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، والتربية الدينية من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

بينما يؤدي الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا

و تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، (201289) ، منهم (102239) طالب بنين و (99050) طالبة بنات موزعين على (777) لجنة بالإدارات التعليمية ال35

بينما يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة ، ( 200085) طالبا وطالبة، مقسمين على(698) لجنة على مستوى المحافظة .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)