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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سبورتاج 2024 في السعودية

كيا سبورتاج موديل 2024
كيا سبورتاج موديل 2024

تعتبر السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 أحد أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق السعودية للسيارات، وتتوفر بسبعة فئات.

كيا سبورتاج موديل 2024

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2024

تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كيلومترًا في الساعة.

 

وتتوفر تتوفر كيا سبورتاج موديل 2024 بمحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

 

الأبعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024

الطول الكلي 4.660 مترًا.

العرض الكلي 1.865 مترًا.

الارتفاع الكلي 1.665 مترًا.

قاعدة عجلات 2.755 مترًا.

كيا سبورتاج موديل 2024

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السعودية 

كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الأولى بسعر 96,023 ريالاً

كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الثانية بسعر 102,463 ريالاً

كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الثالثة بسعر 106,488 ريالاً

كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الرابعة بسعر 116,263 ريالاً

كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الرابعة بسعر 135,123 ريالاً

كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الرابعة بسعر 151,223 ريالاً

كيا سبورتاج موديل 2024 الفئة الرابعة بسعر 159,273 ريالاً

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