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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 4 جنود إسرائيليين خلال معارك بقطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصرع ضابط وجندي خلال معارك بقطاع غزة.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتـل احتياطي بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة، كما أصيب مسعف احتياطي في غلاف غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأن تقييم استخباراتي للجيش أظهر أن حركة حماس قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية لبضعة أشهر أخرى.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن “الجيش يظن أنه بدون مناقشة اليوم التالي للحرب سيكون من الصعب الحفاظ على إنجازات الحرب في قطاع غزة”.

الحرب في قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال 4 جنود إسرائيليين ضابط غزة

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