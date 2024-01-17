كيف تتعامل مع الأشخاص السلبيين في العمل؟

عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأشخاص السلبيين في العمل، هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على التعامل معهم بطريقة صحية وفعالة.

كشت خبيرة العلاج بالطاقة هبة الفايد فى تصريحات خاصة لصدى البلد،عن بعض النصائح للتعامل مع الأشخاص السلبين بالعمل .

نصائح للتعامل مع الأشخاص السلبيين في العمل

حافظ على احترافيتك: في التعامل مع الأشخاص السلبيين في العمل، من المهم أن تحافظ على مستوى عالٍ من الاحترافية.

حاول أن تكون محترمًا ومهذبًا في جميع تفاعلاتك معهم وتجنب الانخراط في المواجهات الشخصية.

ابتعد عن الانتقادات الشخصية: عندما يقوم الأشخاص السلبيون بانتقادك أو بتوجيه انتقادات سلبية، حاول عدم أخذها على محمل الجد وعدم التورط في نقاشات تافهة.

قد تكون هناك فرصة لتقديم توضيحات مهنية إذا كانت تهمة غير صحيحة أو غير عادلة، ولكن في العموم، حاول تجنب الرد بنفس القدر من السلبية.

كن واضحًا ومباشرًا: عندما تتعامل مع الأشخاص السلبيين، حاول أن تكون واضحًا بشأن توقعاتك واحتياجاتك. قم بتوضيح الأمور بشكل مباشر ومحترم، ولا تترك المجال للتأويلات أو التخمينات. يمكن أن يساعد التواصل المباشر في تجنب السوء فهم وتحسين العلاقة المهنية.

ابحث عن حلول بناءة: في حالة وجود صعوبات مع الأشخاص السلبيين في العمل، حاول تركيز النقاش على إيجاد حلول بناءة. قد تقترح أفكارًا لتحسين العملية أو تعزيز التعاون، مما يمكن أن يساعد في تغيير الديناميكية السلبية وتحسين الأجواء في الفريق أو المكان العمل.

ابتعد عن السماح بالتأثير السلبي: حاول أن لا تسمح للأشخاص السلبيين بأن يؤثروا سلبًا على مزاجك وأدائك في العمل. حافظ على تركيزك على المهام والأهداف التي تحتاج إلى تحقيقها، ولا تدع سلوكهم يشتت انتباهك أو يقلل من إنتاجيتك.

ابحث عن الدعم: في حالة مواجهتك لصعوبات مع الأشخاص السلبيين في العمل، قد يكون هناك زملاء آخرون أو موظفون يشعرون بنفس التحديات. حاول التواصل معهم ومناقشة الموضوعات المشتركة التي تواجهكم. قد يقدمون لك الدعم اللازم ويشاركونك أفكار واستراتيجيات فعالة للتعامل مع الأشخاص السلبيين.

في النهاية، يجب أن تتذكر أنه من الصعب تغيير سلوك الآخرين، ولكن يمكنك التحكم في ردود أفعالك وتصرفاتك الخاصة، حاول أن تكون قائداً بالمثال الحسن وتعامل مع الأشخاص السلبيين بأفضل طريقة ممكنة، وركز على تطوير نفسك ومهاراتك المهنية.