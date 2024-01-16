مدرب بوركينا فاسو: نواصل العمل في أمم إفريقيا لتحقيق المجد

عبر هوبيرت فيلود مدرب بوركينا فاسو، عن ثقته الكبيرة في قدرات فريقه على منافسة المنتخبات الكبيرة في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وقال فيلود في حوار أجراه معه الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "منتخب بوركينا فاسو لا يضم بين صفوفه أفضل اللاعبين مثل باقي منتخبات القارة، ولكن أعتقد أنه بإمكاننا الفوز بلقب كأس الأمم".

وأضاف المدرب الفرنسي: "المنتخب البوركيني كان قريبا من الفوز بالكأس ولكن للأسف لم يستطع التتويج ونحاول أن نكسر العقدة الطويلة هذه المرة".

وقال فيلود: "نلعب في مجموعة صعبة وندرك أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة وأن نتائج المنتخبات الكبيرة المرشحة للقب في الجولة الأولى مثيرة للقلق".

واستدرك مدرب منتخب الخيول "مرحلة المجموعات تكون صعبة لكن إذا نجحنا في التأهل للدور الثاني ستكون الكفة متساوية بين جميع المنتخبات وبالنسبة لي أجيد التعامل مع الأدوار الإقصائية".

وأشار فيلود: "أنا سعيد حقا بقيادة بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا، لقد اضطررت إلى الانتظار 14 عاما للمشاركة مجددا في هذه البطولة".

وسبق أن كان هوبيرت فيلود مديرا فنيا لمنتخب توجو في كأس أمم أفريقيا 2010 التي أقيمت في أنجولا.

وختم فيلود تصريحاته "أنا هنا لأبدأ من الصفر وأنا محظوظ لأنني ما زلت على قيد الحياة، فالبعض لم يعد بإمكانهم المشي لذا يجب أن أستمتع بهذه اللحظة وأن أستفيد منها إلى أقصى حد".

وكان منتخب بوركينا فاسو استهل مشواره بفوز صعب أمام موريتانيا بنتيجة 1 / صفر مساء الثلاثاء ليتصدر المجموعة الرابعة بعد الجولة الأولى مستفيدا من تعادل الجزائر مع أنجولا بنتيجة 1/1.