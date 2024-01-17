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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة برلماني حول تردي أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية بمحافظة أسيوط

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان حول معاناة أهالي مركز أبنوب عامة وقرى بني محمديات وكوم المنصورة والشنابلة وعرب العطيات والقداديح والمعابدة بمحافظة أسيوط بسبب تردي الأحوال الصحية بالمركز وعدم متابعة السيد وكيل وزارة الصحة بأسيوط والمسئولين عن الوحدات الصحية.

وقال " العمدة " إن ذلك الأمر أدى لادعاء بعض الأطباء تعطل الأجهزة وتوجيه المواطنين للقيام للتوجه لمراكز خاصة لعمل التحاليل والاشعات المطلوبة مما أدى لإحساس المواطن بتواطؤ مسئولي الصحة بمركز أبنوب والحصول على مكاسب من المراكز الخاصة متسائلاً : أين خطط وسياسات وزارة الصحة والسكان فى تطوير وتحديث هذه المنشآت الطبية ؟

وطالب النائب عصام العمدة من وزير الصحة والسكان القيام بزيارة مفاجئة لهذه المستشفيات والمنشآت الطبية ليرى بنفسه ما آلت اليه من تردى فى تقديم الخدمات الطبية لكل المترددين عليها من المرضى مناشداً رئيس مجلس النواب احاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة والسكان للرد عليه.

طلب احاطة رئيس مجلس النواب وزير الصحة والسكان تردي الأحوال الصحية الوحدات الصحية

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