الفيومي: تسريع برنامج الطروحات الحكومية ضرورة لدعم السوق وزيادة خيارات المستثمرين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتوفير خيارات استثمارية أكبر أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح الفيومي أن السوق تنتظر منذ فترة طرح عدد من الشركات، مشيرًا إلى أن تسريع تلك الطروحات، خاصة ما يتعلق بالشركات التابعة للحكومة والأخرى التابعة للجيش، بات ضرورة لتعزيز نشاط سوق المال المصري ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن دخول مساهمين جدد في الشركات الحكومية سيسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على أداء تلك الشركات ويدعم قدرتها التمويلية، فضلًا عن مساهمته في رفع كفاءة السوق وزيادة عمق السيولة.

وأضاف الفيومي أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج موسع للطروحات، في إطار خطة لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع قاعدة الملكية بالشركات العامة، بما يعزز من دور البورصة كمنصة رئيسية لجذب استثمارات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن أي اكتتاب جديد يمثل فرصة لتنشيط حركة التداول واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، إلى جانب توسيع قاعدة القطاعات داخل السوق، وهو ما يمنح البورصة المصرية عمقًا أكبر وفرصًا استثمارية أوسع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا موسعًا مؤخرًا لمتابعة تطورات تجهيز الشركات المقرر طرحها، وبحث سبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.