في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر طالما نقف يدًا واحدة
شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفى محمد
الفيومي: تسريع برنامج الطروحات الحكومية ضرورة لدعم السوق وزيادة خيارات المستثمرين

ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتوفير خيارات استثمارية أكبر أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح الفيومي أن السوق تنتظر منذ فترة طرح عدد من الشركات، مشيرًا إلى أن تسريع تلك الطروحات، خاصة ما يتعلق بالشركات التابعة  للحكومة والأخرى التابعة للجيش، بات ضرورة لتعزيز نشاط سوق المال المصري ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن دخول مساهمين جدد في الشركات الحكومية سيسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على أداء تلك الشركات ويدعم قدرتها التمويلية، فضلًا عن مساهمته في رفع كفاءة السوق وزيادة عمق السيولة.

وأضاف الفيومي أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج موسع للطروحات، في إطار خطة لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع قاعدة الملكية بالشركات العامة، بما يعزز من دور البورصة كمنصة رئيسية لجذب استثمارات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن أي اكتتاب جديد يمثل فرصة لتنشيط حركة التداول واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، إلى جانب توسيع قاعدة القطاعات داخل السوق، وهو ما يمنح البورصة المصرية عمقًا أكبر وفرصًا استثمارية أوسع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا موسعًا مؤخرًا لمتابعة تطورات تجهيز الشركات المقرر طرحها، وبحث سبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب اليوم.. تفاصيل

الإعلامي حسام الغمري

حسام الغمري: نصر أكتوبر مدرسة في الوعي الوطني.. وجماعة الإخوان تواصل محاولات التشويه والتشكيك

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

