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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

ريهام حجاج ومحمد
ريهام حجاج ومحمد حلاوة

نفت الفنانة ريهام حجاج الشائعات المتداولة حول تعليقها على خبر انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى، وجاء ذلك بعد إعلان ياسمين عبد العزيز عبر  السوشيال ميديا بأنه تم الطلاق الرسمي بينها وبين زوجها العوضي، وذلك ما اعتبره البعض نوعا من الشماتة.

 

وقالت ريهام حجاج في فيديو عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:" أنا بعمل الفيديو ده عشان أرد وأنا مش برد على أى إشاعات، ومن 6 سنين بيتقال كلام أنا عمرى ما قلته، وأنا عمرى ما رديت .

 

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وأضافت ريهام حجاج :" النهاردة قررت ارد ، اللى اتقال النهاردة سخافة وقلة احترام وقلة دين، انا النهاردة قاعدة فى البيت واكتشف انى كاتبة ستورى ومسحتها..  أنا معملتش كده ، والكلام ده منتشر على صفحات رخيصة بتدور على القتنة والوقيعة بين الناس.

وهناك الكثير من الصور التي انتشرت للفنانة ريهام حجاج بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، والتي أثارت الجدل، وأعتبرها البعض بأنها تريد  بها الكيد  الفنانة ياسمين صبري.

وغالبا ما تعتمد ريهام حجاج في إطلالتها على الملابس الناعمة والتي تبرز من رشاقتها، وتتنوع في الغالب ما بين الكاجوال والكلاسيكي، والملابس الرياضية المريحة.

ولا تتكلف الفنانة ريهام حجاج في وضع المكياج، فهي تعتمد على إبراز ملامحها بلمسات بسيطة وناعمة.

وإليكم أبرز الصور التي تجمع الفنامة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة..

 

ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
ريهام ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج ياسمين ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى الفنان احمد العوضي محمد حلاوة

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