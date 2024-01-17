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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتخطى 30 ألف جنيه..سعر غير متوقع لتيشيرت نانسي عجرم الأسود في دبي

نانسي عجرم
نانسي عجرم

نشرت النجمة نانسي عجرم صورة لها مع متابعيها وهي بصحبة عائلتها في دبي، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال ساحرة.

 

سعر تيشيرت نانسي عجرم الأسود

 

وأرتدت نانسي عجرم بتيشيرت بنصف كم باللون الاسود ومكتوب عليه باللون الرمادي، واختارت عليه بنطال جينز باللون الازرق الثلجي الفاتح، مع بوت وحقيبة من الجلد بالون الاسود.

 

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وكان تيشيرت نانسي عجرم  من مجموعة أزياء DIOR ووصل سعره إلى 4498 ريال سعودي، أي ما يعادل 37,058 ألف جنيه مصري.

 

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا بتسريحة ويفي أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ووضعت نانسي عجرم مكياج ناعم يعتمد على الألوان الترابية، ووضعت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود، والماسكرا، والآي شادو .

 

وأكملت نانسي عجرم ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار قلادة ناعمة باللون الذهبي ونظارة شمسية باللون الاسود.

 

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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