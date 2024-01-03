عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

أنغام
أنغام

شاركت النجمة أنغام متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل ليلة نجمات العرب، التي أقيمت ليلة رأس السنة بالرياض، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

سعر جمبسوت أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

 

وظهرت أنغام وهي ترتدي جمبسيوت باللون الفوشيا بكم واحد والأخر مكشوف، ومزين من الأكتاف ببعض التطريزات اللامعة باللون الفضي.

 

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

بسوستة ومكشوف من الصدر.. سعر فستان إليسا يثير الجدل

 

وكان فستان أنغام من تصميم طوني ورد، ووصا سعره إلى 6600 دولار، أي ما يعادل 204 ألف جنيه مصري.

 

وقامت أنغام بلم خصلات شعرها بعمله ذيل حصان، وتركه منسدلا على ظهرها بتسريحة انسابية وناعمة.

 

وأكمملت أنغام إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت أحمر شفاه باللون الروز الفاتح، مع الماسكرا، والكحل والآي لاينر والآي شادو بألوان فاتحة تتناسب مع إطلالتها.

 

فيما لم تتكلف أنغام في ارتداء الإكسسورات، فقد اكتفت بارتداء قرطين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

أنغام
أنغام
أنغام جمبسيوت أنغام سعر جمبسيوت أنغام حفل ليلة نجمات العرب الرياض النجمة أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

موضوعات متعلقة

بعد إصابة ماجد المصري به| أسباب انقطاع شبكية العين.. تعرف عليها

وصفة سهلة للفطور.. طريقة عمل فطائر الزيتون

نشرة المرأة والصحة.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري.. هؤلاء مهددون بالإصابة بأمراض الكبد.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق

أكلة عربية مناسبة للشتاء.. طريقة عمل الكمونية بالكرشة

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق  

ب 7 نصائح فعالة.. أحمى طفلك من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

ظهور هذه الأعراض تعني حدوث الولادة المبكرة.. احذريها

ترشيحاتنا

مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات نصف العام ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان

سباق مع الزمن.. خطر جديد يهدد اليابان بعد الزلزال المدمر

ظهور مميز لـ كهربا وإمام عاشور من مران المنتخب.. شاهد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان 7 مناطق في غزة بإخلاء منازلهم فورا

اتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطى الـ 90 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة أنابيلا هلال الذهبية

بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

بعد طلاقها.. قصة تعرض هند عبد الحليم للتحرش

عمرهم 1500عام.. اكتشاف حليتين ذهبيتين يصوران حاكم تركي في كازاخستان| صور

فيديو

اتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ