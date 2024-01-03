بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

شاركت النجمة أنغام متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل ليلة نجمات العرب، التي أقيمت ليلة رأس السنة بالرياض، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

سعر جمبسوت أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

وظهرت أنغام وهي ترتدي جمبسيوت باللون الفوشيا بكم واحد والأخر مكشوف، ومزين من الأكتاف ببعض التطريزات اللامعة باللون الفضي.

وكان فستان أنغام من تصميم طوني ورد، ووصا سعره إلى 6600 دولار، أي ما يعادل 204 ألف جنيه مصري.

وقامت أنغام بلم خصلات شعرها بعمله ذيل حصان، وتركه منسدلا على ظهرها بتسريحة انسابية وناعمة.

وأكمملت أنغام إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت أحمر شفاه باللون الروز الفاتح، مع الماسكرا، والكحل والآي لاينر والآي شادو بألوان فاتحة تتناسب مع إطلالتها.

فيما لم تتكلف أنغام في ارتداء الإكسسورات، فقد اكتفت بارتداء قرطين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أنغام