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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان العجوزة والعمرانية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء 17 يناير، بجولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول، خلال أول أيام الامتحانات.

واطمأن محافظ الجيزة، على سير العملية الامتحانية وانتظامها بمدرسة العجوزة الإعدادية بنات بشارع عبد المنعم رياض، ومدرسة هشام شتا بشارع الهرم في العمرانية.

وانطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الاعدادية) للعام الدراسي  2023 / 2024، اليوم الأربعاء 17 من يناير 2024، بامتحان مادة اللغة العربية والخط العربي، وتنتهي الامتحانات في 24 من يناير الجاري.

وبلغ عدد المقيدين بامتحانات الشهادة الإعدادية 200 ألفا و85 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 698 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

كان محافظ الجيزة كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب. 

وشدد على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات اللازمة.  

من جانبه، وجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدَّد  على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات، والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

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