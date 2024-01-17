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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جمع كلمة خيال .. سؤال مُحير بإمتحان عربي الشهادة الإعدادية 2024 اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جمع كلمة خيال .. سؤال حير طلاب الشهادة الإعدادية 2024 اليوم في امتحان اللغة العربية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة .

حيث جاء سؤال جمع كلمة خيال في الجزء الخاص بالقراءة في امتحان اللغة العربية الذي اداه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم  ، حيث تحدثت قطعة القراءة عن الاختراعات الحديثة التي كانت في بدايتها مجرد خيال عابر .

جمع كلمة خيال

وطلب واضع سؤال جمع كلمة خيال من الطالب في امتحان اللغة العربية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، اختيار الاجابة الصحيحة من بين 4 إجابات هي : خيول - خيالة - أخيلة - أخوال.

وبالتواصل مع عددا من معلمي اللغة العربية ، علم موقع صدى البلد أن الإجابة الصحيحة لسؤال جمع كلمة خيال الي جاء في امتحان اللغة العربية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم الأربعاء ، هي : أخيلة 

جدير بالذكر أن اليوم الأربعاء هو أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة ، حيث  يؤدي الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، والتربية الدينية من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

بينما يؤدي الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بالقاهرة “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24  يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

الشهادة الاعدادية 2024 الشهادة الإعدادية الاعدادية 2024 خيال امتحانات

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