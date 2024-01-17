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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجلط الدم والحساسية.. مخاطر غير متوقعة لأعشاب حب الرشاد

أعشاب حب الرشاد
أعشاب حب الرشاد

حب الرشاد هو أحد الأعشاب التي يتم استخدامها لعلاج العديد من الأمراض المختلفة، وقد أثبتت الكثير من الأبحاث فوائـد بذور الرشاد وتأثيرها على الجسم، وعلى الرغم من تلك الفوائد الصحية، ولكنها قد تكون لها أيضًا بعض الأضرار التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار وفقا لموقع healthy today.


أضرار حب الرشاد:

 

تجلط الدم:

استهلاك حب الرشاد والإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تأثير على خصائص الدم وزيادة نسبة التجلط ،يجب تجنب استخدامه بكميات كبيرة إذا كنت تعاني من اضطرابات في الدم أو تتناول أدوية مضادة للتجلط.

ردود فعل تحسسية:

قد يسبب حب الرشاد ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، مثل الطفح الجلدي والحكة. لذلك، ينصح بإجراء اختبار بسيط للتحقق من وجود أي استجابة سلبية قبل استخدامه بكميات كبيرة.


تفاعل مع الأدوية:

يجب أن يتم استخدام حب الرشاد بحذر لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، حيث يمكن أن يتداخل مع بعض الأدوية ويؤثر على فعاليتها.

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احتمال زيادة نشاط الغدة الدرقية:

بسبب احتوائه على مركبات قد تؤثر على الغدة الدرقية، ينصح الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية بالحذر عند تناول حب الرشاد.


تأثير على الهرمونات:

حب الرشاد من الحبوب التي تحتوي على مركبات قد تؤثر على الهرمونات، وقد يؤدي استخدامه بكميات كبيرة إلى تغيرات في مستويات الهرمونات. يجب تجنب استخدامه بكميات كبيرة لدى النساء الحوامل أو المرضعات والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات هرمونية مثل ارتفاع نسبة الاستروجين.

تأثير على الجهاز الهضمي:

في بعض الحالات، قد يسبب حب الرشاد تهيجًا للجهاز الهضمي ويؤدي إلى مشاكل مثل الغثيان والقيء والإسهال. ينصح بتجنب استخدامه بكميات كبيرة إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية مزمنة.

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