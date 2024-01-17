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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فاكهة الشتاء المفضلة.. فوائد مذهلة وغير متوقعة للفراولة

الفراولة
الفراولة

تعد الفراولة واحدة من الفواكه التي تنتشر في موسم الشتاء بكثرة ولها دور مهم في الحفاظ على صحة الجسم، خصوصا أنها تعد مصدراً غنيّاً بمضادات الأكسدة، وتحتوي على مادة الأنثوسيانين المسؤولة عن منح فاكهة الفراولة اللون الأحمر اللامع، كما تؤدي مضادات الأكسدة بشكل عام إلى سهولة في عملية الأيض لذا ينصح بتناولها كثيرا.

والفراولة لها فوائد عديدة ، بدءًا من دعم القلب والأوعية الدموية وتقليل الالتهابات إلى الحماية من السرطان، وننشر بعض الفوائد المذهلة للفراولة  بحسب ما نشره موقع Everyday Health.


فوائد مذهلة للفراولة

تحتوي فاكهة الفراولة على العديد من المعادن المهمة، مثل: المنغنيز، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور.

يساعد تناول الألياف على تسهيل أداء دور الجهاز الهضمي فتناول الفراولة يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسمنة، وأمراض القلب والسكري والعديد من الأمراض.

خفض فرص الإصابة بمرض السرطان، لا سيما الأنواع الاتية من السرطانات: سرطان القولون، وسرطان المريء.

فقدان الوزن الزائد، ومقاومة السمنة.

تحسين صحة الدماغ، وإبطاء وتيرة تداعي وفقدان الذاكرة الذي قد ينشأ مع التقدم الطبيعي في السن.

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تخفيف حدة الألم الذي قد يرافق الأمراض، مثل: التهاب المفاصل، والنقرس.

تحسين صحة الحمل، وخفض فرص إصابة الجنين بالتشوهات والعيوب الخلقية.

تنظيم مستويات سكر الدم، مما قد يساعد على إبقاء حالة مرضى السكري تحت السيطرة.

تنظيم الهضم ومقاومة الإمساك، تبييض الأسنان، الحفاظ على صحة العيون، إيقاف تساقط الشعر.

تحسين صحة ومظهر البشرة، والحماية من علامات تقدم سن البشرة أو تأخير ظهورها.

تقوية مناعة الجسم، وتحسين قدرته على مقاومة مختلف أنواع الأمراض والالتهابات.

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