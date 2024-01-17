لو ابنك مغلبك.. 5 نصائح لترويض الطفل العنيد

تعاني الكثير من الأمهات من عناد الأطفال غالباً العناد هو مشكلة تربوية وعادة سيئة عند الأطفال تتمثل في التشبث بالرأي وعدم الإنصات لكلام الوالدين أو المعلم،لذا قدم الدكتور محمد عبد الحليم استشاري



5 نصائح للتعامل مع الطفل العنيد:

أولا.. يجب معرفة أن العناد

شئ طبيعى جداً فى مرحلة النمو النفسى للطفل لذلك يساعد طفلك على الإستقرار وإكتشاف نفسه وقدراته وإمكانياته .. لأن ليس كل عناد مرض .. واعرفى انه بالتعامل السليم هتنتهى المرحلة دى وهتقدرى تخلى طفلك يستفيد منها بدل ما تأثر سلباً عليه طول حياته ..

وإليك 5 طرق فعالة للتعامل مع الطفل العنيد ..

1- يجب عدم الإكثار من الأوامر للطفل وعدم إرغامه على الطاعة .. فيجب على الأهل أن يكونوا مرنين فى طريقتهم مع الطفل .. ويجب مخاطبة الطفل بالحب والحنان والاحتواء ..

2- يجب على الأهل الصبر فى التعامل مع الطفل العنيد .. لأنه ليس أمراً سهلاً ويتطلب الحِكمة فى التعامل معه ويجب تجنب ضربه لأن ذلك سيزيد من عناده ..

3- يجب على الأهل مناقشة الطفل العنيد بالعقل كإنسان كبير ويوضح له النتائج السلبية التى تنتج من أفعاله بسبب عِنده ..

4- يجب اللجوء للعاطفة فى التعامل مع الطفل العنيد .. مثال للتعامل معه "إذا كنت تحبنى لا تتكلم بهذه الطريقة فأنا أحبك" .

5- ولو فشلت معه طريقة العقل والعاطفة .. فيجب حرمانه من أى شىء محبب له ويكون الحرمان بعد سلوك الطفل للعند مباشرة ..