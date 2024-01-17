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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصطفى كامل ينعى عبد الحميد عبد الغفار وجلال فودة

عبد الحميد عبد الغفار
عبد الحميد عبد الغفار

نشر الفنان مصطفى كامل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، ينعى فيه الموسيقار الراحل عبد الحميد عبد الغفار والموسيقار جلال فودة.

وقال مصطفى كامل: “إنا لله وإنا إليه راجعون، تنع  الأسرة الموسيقية، رجلين من قامات الموسيقى في مصر والعالم العربي، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار والموسيقار جلال فودة”.

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عبد الحميد عبد الغفار 

ونشرت سماح عبد الله، مدير المركز الإعلامي لأوبرا الإسكندرية، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” عن رحيل الموسيقار والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

كما نعت مطربة الأوبرا إيناس أبو زيد وفاة الراحل عبر صفحتها على “فيسبوك” قائلة: “هتوحشني أوي يا أبويا أنا قهرتي متتوصفش.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا الروحي والفني وأول من وضع ثقته فنيًا وآمن بي ودعمني من كنت أفتخر بالوقوف إلى جواره على خشبة المسرح، بعدما وقف إلى جواره أكبر نجوم الوطن العربي المايسترو الكبير وأبي الغالي الحبيب عبد الحميد عبد الغفار”.

واشتهر عبد الحميد عبد الغفار عند الجمهور العام من محبي الموسيقى بقيادته للفرق الموسيقية لحفلات ليالي التليفزيون، وفي بداية انطلاقته الفنية صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال مشاريعهم الفنية كعازف ناي من طراز رفيع، وامتدادا لأستاذ الناي العالمي محمود عفت، وقام بقيادة أوبرا الإسكندرية للغناء العربي.

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