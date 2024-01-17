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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الفوج الثاني من رحلات "اعرف بلدك" بالداخلة في الوادى الجديد

الفوج الثاني
الفوج الثاني

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد عن استقبال الفوج الثاني من برنامج رحلات اعرف بلدك، تحت إشراف إدارة التنمية الشبابية بمديرية الشباب والرياضة، والذي ينتهى غدا الخميس بمشاركة 50 مشارك.

وذلك ضمن اهتمامات وزارة الشباب والرياضة برحلات اعرف بلدك للتواصل المستمر مع المحافظات ، وتنفيذ رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لأهم المعالم السياحية التاريخية.

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وبدأ الفوج بزيارة المعالم الأثرية فى الداخلة تضمنت قرية القصر الإسلامية، مقابر المزوقة، قلاع الضبة، ومنتجع الرملة الآبار الكبريتية، وفى مركز بلاط ، تمت زيارة مصنع الكليم والسجاد ، وقرية البشندى ، منطقه المخربشات.


ومن جانبه أكد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضه على أهمية تلك الرحلات التى تزيد الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها تنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات والرحلات، وذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

اهتمامات اهتماما اعرف بلدك الابار الكبريتية الاسلامية الإسلامي الشباب والرياض الزملوط قرية القصر الاسلاميه وزارة الشباب والرياض وزارة الشباب والرياضة ب

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