نائب العربي للدراسات السياسية: العلاقات المصرية – الفرنسية متميزة في كل المجالات

قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إن العلاقات المصرية – الفرنسية متميزة في كل المجالات وخاصة العسكرية، مشيرا إلى أن فرنسا أكثر الدول الغربية تعاطفا مع ما يحدث في قطاع غزة بعد تعديل موقفهم مؤخرا مما يحدث.

وأكد غباشي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تنتهي حال وقف العدوان على قطاع غزة، وعلاقات مصر مع فرنسا اقتصاديا لن تتأثر؛ لأن التوترات الحالية توترات وقتية تنتهي بنهاية الحرب.

وأضاف أن فرنسا علمت أن توطيد العلاقات مع الدول العربية أمر مهم، مما دعا رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، للتراجع عن تصريحاته التي أدانت حركة المقاومة حماس.

وبشأن تطوير خدمات الملاحة البحرية، أردف مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الدولة تعمل على تطوير الموانئ والخدمات اللوجيستية وصيانة وتمويل السفن وتبديل الحاويات في قناة السويس؛ للقيام بنهضة رقمية في حركة الملاحة البحرية.



