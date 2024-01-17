عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أولياء أمور مصر: نطالب بمعاقبة ناشري أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية على تليجرام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا إعلاميا طالبت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوقيع أقصى عقوبة على مسؤولي اللجان التي يثبت تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  عبر تليجرام من داخلها.

 

وأكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها رصدت آراء الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببعض المحافظات اليوم، مشيرةً إلى أن امتحان محافظات القاهرة  والجيزة والإسكندرية في مادة اللغة العربية  جاء متوسط الصعوبة  ورسم الفرحة في وجوه الطلاب، وكانت أغلب الأجزاء الصعبة في سؤال النحو فقط.

وكان قد نجح جروب شاومينج على تطبيق تليجرام في نشر إجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات المختلفة .

 

جاء ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور أسئلة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات المختلفة بمجرد توزيعه على الطلاب .

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم بالقاهرة ، (٢٠١٢٨٩) طالب وطالبة داخل (٧٧٧) لجنة ، بالإضافة لعدد ( ٢٨ )  حالة يؤدون الإمتحان بمستشفى (٥٧٣٥٧)  ، ( ٨١ ) صم ،  ( ٥٧ ) مكفوفين ، ويبلغ عدد طلبة الإعدادية المهنية  ( ٤١٣ ) ، بينما يبلغ عدد طلبة الإعدادية الرياضية عددهم ( ١٢٣ )  ، طلبة الدمج ( ٣٠٢٩ )

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على استعدادات محافظة القاهرة ومدارسها للإمتحانات ، مؤكداً أن هناك عدد كبير من قيادات المديرية يقوموا بهذه المهمة التى تبدأ من قبل الأمتحانات ، حيث تم الإستعداد وتجهيز كافة الإجراءاتفي المطبعة المركزية فجرا الساعة ٣.٣٠ ، وتم تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لتقوم الإدارات بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ، ثم تم تسليمها إلى المدارس مقار اللجان الإمتحانية حتى تصل لإيدى  الطلبة ليبدأ الإمتحان فى المواعيد المحددة .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه بعد انتهاء الامتحان في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، يتم استلام الاوراق وتجميعها لتسليمها مرة أخرى إلى الكتترولات لتبدأ عملية تصحيح الأوراق يوما بعد يوم ، وتوجد غرفة عمليات بالمديرية  تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية.. الخارجية الروسية تكشف السبب الأساسي وراء الهجمات الأمريكية في اليمن

شكري: مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة

10 كيلو و8 ملايين جنيه| حكم رادع لتاجر الكيف بمنطة المرج

منظمة المرأة العربية تعلن أسماء الفائزات بجائزة الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

وزير العمل يُعلن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"

أمها السبب.. أمن المنوفية ينجح في حل لغز اختفاء الطفلة سجدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية مصطفى وخالد داغر يودعان عبد الحميد عبد الغفار

إطلالات جريئة.. صور أثارت الجدل لـ حبيبة حسين فهمي

نوعان من مرض السكري.. تعرف على طريقة اكتشافه

تهاني مخلوطة بالطلاق|ماذا قال الفنانون لـ ياسمين عبد العزيز بعد الانفصال عن العوضي؟

فيديو

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ