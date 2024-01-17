أولياء أمور مصر: نطالب بمعاقبة ناشري أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية على تليجرام

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا إعلاميا طالبت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوقيع أقصى عقوبة على مسؤولي اللجان التي يثبت تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عبر تليجرام من داخلها.

وأكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها رصدت آراء الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببعض المحافظات اليوم، مشيرةً إلى أن امتحان محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية في مادة اللغة العربية جاء متوسط الصعوبة ورسم الفرحة في وجوه الطلاب، وكانت أغلب الأجزاء الصعبة في سؤال النحو فقط.

وكان قد نجح جروب شاومينج على تطبيق تليجرام في نشر إجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات المختلفة .

جاء ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور أسئلة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات المختلفة بمجرد توزيعه على الطلاب .

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم بالقاهرة ، (٢٠١٢٨٩) طالب وطالبة داخل (٧٧٧) لجنة ، بالإضافة لعدد ( ٢٨ ) حالة يؤدون الإمتحان بمستشفى (٥٧٣٥٧) ، ( ٨١ ) صم ، ( ٥٧ ) مكفوفين ، ويبلغ عدد طلبة الإعدادية المهنية ( ٤١٣ ) ، بينما يبلغ عدد طلبة الإعدادية الرياضية عددهم ( ١٢٣ ) ، طلبة الدمج ( ٣٠٢٩ )

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على استعدادات محافظة القاهرة ومدارسها للإمتحانات ، مؤكداً أن هناك عدد كبير من قيادات المديرية يقوموا بهذه المهمة التى تبدأ من قبل الأمتحانات ، حيث تم الإستعداد وتجهيز كافة الإجراءاتفي المطبعة المركزية فجرا الساعة ٣.٣٠ ، وتم تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لتقوم الإدارات بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ، ثم تم تسليمها إلى المدارس مقار اللجان الإمتحانية حتى تصل لإيدى الطلبة ليبدأ الإمتحان فى المواعيد المحددة .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه بعد انتهاء الامتحان في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، يتم استلام الاوراق وتجميعها لتسليمها مرة أخرى إلى الكتترولات لتبدأ عملية تصحيح الأوراق يوما بعد يوم ، وتوجد غرفة عمليات بالمديرية تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية.