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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراها.. بائعة الفل سر زواج دلال عبدالعزيز وسمير غانم| تفاصيل

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

تحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.

مع مرور السنوات استطاعت دلال عبد العزيز أن تفسح لنفسها مكانة مهمة في العديد من الأعمال الفنية التي تطلعت إليها وهي في سن صغيرة، ورغم عدم موافقة والدها على التحاقها بمعهد السينما إلا أنها وجدت طريقا تطرقه لتحقيق حلمها.

التحقت دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل بنت الأيام عام 1977.

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وفي لقاء سابق لـ دلال عبد العزيز ببرنامج «صاحبة السعادة»، قالت الراحلة دلال عبدالعزيز، إنها في بداية علاقتها بالفنان سمير غانم أحبته من خلال العمل معها في مسرحية "أهلا دكتور" حيث كان يقوم بتوصيلها بعد انتهاء العمل وبذل خلال ذلك المستحيل كي يحظى بحبها، حتى شاع في الوسط أنه خطيبها نظرًا لما كان يفعله قبل الارتباط بها.

وأضافت دلال عبد العزيز، أنه قبل الزواج كان سمير غانم يهديها "الفل" كلما يمر عليهما بائع، وبعد الزواج قابله بائع الفل فقال له: "فل يا أستاذ" فردَّ عليه "سمير" قائلا: "ما خلاص إتجوزنا".

وصية دلال عبد العزيز

وقالت الفنانة دلال عبد العزيز في لقاء سابق لها في برنامج معكم منى الشاذلي، إنها تحرص على حضور العزاء أكثر من الأفراح.

وأوضحت دلال عبد العزيز، أنها تعلمت من والدتها الحرص على مواساة الآخرين في مصابهم، وهي بنفسها ترغب دائما في تقديم واجب العزاء لكل شخص تقرأ عنه.

وأشارت دلال عبد العزيز، إلى أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم تعلما منها هذه الصفة وأوصتهما دائما بتقديم واجب العزاء إلا في حالة الانشغال أو الضرورة القصوى، وكانت تحرص على اصطحابهما أو أحدهما معها، قائلة: "هي دي الأصول".

وخلال لقائها مع منى الشاذلي، قالت دلال عبد العزيز إن الراحل سمير غانم كان يطلق عليها عزاء عبد العزيز وعلى صديقتها عزاء الجداوي لحرصهما على حضور المآتم وتقديم واجب العزاء دائما.

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