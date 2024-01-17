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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بأم درمان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن منطقة أم درمان القديمة تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، إلى جانب اشتباكات بمنطقة الحلفاية التي تقع شمال الخرطوم بحري، موضحا أن العاصمة الخرطوم تشهد هدوء حذرا في قلبها وجنوبها.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال رسالة على الهواء، أن بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم كانت تشهد مواجهات عنيفة لكن اليوم لا توجد أي مظاهر للاشتباكات ولم تسمع أصواتها أو أصوات الأسلحة الثقيلة، مشيرا إلى أن أغلب المواجهات كانت بمنطقة أم درمان القديمة.

وأشار إلى أن شمال الخرطوم شهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، أما في منطقة ود مدني فلا تزال السيطرة لميليشيا الدعم السريع، حيث اجتاحت هذه المدينة بصورة كاملة.

 

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