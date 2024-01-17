عاجل.. الصومال تمنع طائرة إثيوبية من الدخول إلى مجالها الجوي |تفاصيل

أعلنت هيئة الطيران المدنى الصومالى اليوم الأربعاء، أن السلطات في الصومال منعت طائرة إثيوبية من دخول المجال الجوي للبلاد.

وقالت هيئة الطيران المدنى الصومالى في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، إن الطائرة الإثيوبية كانت متوجهة إلى هرجيسا وتم منعها من دخول المجال الجوي للبلاد بسبب "عدم امتلاكها رخصة عبور".

وأضافت الهيئة، إن الطائرة الإثيوبية التي تم منعها من التحليق كانت تحمل رقم ET8372 ، وكانت في طريقها إلى مدينة هرجيسا ولم تتلق تصريح العبور بحسب القانون الدولي للطيران.

وأكدت الهئية أنها ستمنع كافة الطائرات التي لا تحمل رخصة العبور من التحليق في المجال الجوي الصومالي، مشيرة إلى أن حركة الملاحة الجوية اليومية تسير بشكل طبيعي.

ومن جانبه، اتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، اليوم الأربعاء، إثيوبيا بتأجيج الصراع في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الصومالي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن إثيوبيا "تعرقل جهودنا نحو التنمية والاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة".

وأكد عبدي بري أن تصرفات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خارجة عن الأعراف الدولية وأساء توظيف جائزة نوبل للسلام.