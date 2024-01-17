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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم حاد على أبي أحمد وتصرفاته.. الصومال توجه اتهاما خطيرا لـ إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا

اتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، اليوم الأربعاء، إثيوبيا بتأجيج الصراع في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الصومالي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن إثيوبيا "تعرقل جهودنا نحو التنمية والاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة".

وخلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أكد عبدي بري أن تصرفات "آبي أحمد"، رئيس الوزراء في جمهورية إثيوبيا، خارجة عن الأعراف الدولية وأساء توظيف جائزة نوبل للسلام.

وفي وقت سابق، عبر رئيس وزراء الصومال بقوة عن نخوة شعبه، وحذر إثيوبيا من استمرار عدوانها الغبي والتدخل في أراضي بلاده؛ مؤكدا أن اتفاقية الوصول إلى البحر الموقعة في وقت سابق من هذا الشهر بين إثيوبيا وأرض الصومال "صوماليلاند" باطلة.

وشدد على أن "إثيوبيا لا تستطيع اختراق حدود الصومال ولن تستطيع الاستيلاء على شبر واحد من ترابه. وإذا دخلوا، سيعودون محطمين وحاملين عبء جثثهم".

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