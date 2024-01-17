وزير خارجية اليونان: الرئيس السيسي لديه وجهة نظر بناءة

أكد "جورج جيرابتريتيس"، وزير خارجية اليونان، أنه عقد مباحثات مطولة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن لدى الرئيس وجهة نظر بناءة في جميع الموضوعات، ومؤخرا مصر كان بها العديد من الأمور المشتركة مع اليونان، ما يجعلنا متفائلين بمستقبل مشترك بين البلدين.

وأضاف "جيرابتريتيس"، خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، بثته "إكسترا نيوز"، أن هناك أعمدة للاستقرار في هذا الإقليم المتقلب، ولدينا فهم مشترك مع مصر، وكذلك تناولنا التحديات المشتركة.

وتابع وزير الخارجية اليوناني، “قبرص تمثل لنا تحالفا ثلاثيًا للبلدان الثلاث، وهو تحالف قوي بالنسبة لربط الكهرباء بين مصر واليونان ووافقت عليه المفوضية الأوروبية، ونسعى إلى المزيد من التعاون في العديد من المجالات التجارية والثقافية والسياحية”.