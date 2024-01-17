عبد اللهيان: حزب الله وعدني بوقف الهجمات على إسرائيل إذا توقفت الحرب في غزة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله وعده بتوقف الهجمات على إسرائيل إذا توقفت الحرب في غزة.

خلال جلسة حوارية بمنتدى دافوس، أشار عبد اللهيان إلى تطورات غزة وقال: لا يوجد حل عسكري للأزمة في غزة، وجذر الأزمة ليس في 7 أكتوبر، بل في 75 سنوات من الاحتلال".

وأكد عبد اللهيان أن الحل السياسي والديمقراطي هو الحل الجذري للأزمة الفلسطينية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وفتح ممرات لإرسال المساعدات الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال كلمته على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في المياه الإقليمية والدولية بما فيها البحر الأحمر، لافتا إلى أن الوضع الحالي في البحر الأحمر نتيجة للتطورات في غزة.

وقال إن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في القطاع البحر الأحمر وفي المنطقة هو استمرار الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد غزة.