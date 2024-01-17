بمشاركة قوية للصين وتركيا.. انطلاق معرض ماكينات صناعة الغزل والملابس والنسيج |غدا

تنطلق غدا "الخميس" فعاليات المعرض الدولى السادس عشر لماكينات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتكنولوجيا الطباعة والأقمشة والغزول بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر ويستمر المعرض حتى الأحد المقبل بمشاركة 500 عارض من دول مختلفة.

يقام المعرض هذا العام برعاية ومشاركة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات و المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

ويهدف المعرض هذا العام إلى المساهمة في خطط الدولة بالنهوض بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي وفتح اسواق تصديرية للمنتجات المصرية و تطوير صناعة الغزل والنسيج واعادة احياء القطن المصرى لسابق عهده من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن وتصنيعه وكذلك صناعة الملابس الجاهزة وتصديرها وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة.

وقال وائل عمر رئيس مجلس ادارة الشركة المنظمة للمعرض إن المعرض هذا العام وعلى مدار 4 أيام سيتم خلاله تنظيم 4 ندوات متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس وأيضا صناعة الجينز ( الدينم) ودورة تدريبية عن الطباعة على الملابس والأقمشة يأخذ بها خبرات من عدة دول من تركيا وايطاليا وألمانيا لتطوير ونقل الخبرات التى تسهم فى تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ويعرض المعرض اكثر من 500 عارض من 16 دولة بأحدث التكنولوجيا والماكينات .

وأكد وائل عمر أن صناعة الغزل والنسيج والملابس تساهم بنسبة 5.6 % من الناتج المحلي لمصر و 27% من الناتج الصناعى و 18% من اجمالى الصادرات غير البترولية و يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية للدولة.

وأضاف أن استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس بمصر يهدف للحفاظ على نمو الصادرات بنسبة 15% لتحقيق زيادة فى حجم الصادرات وصولا الى 10 مليار دولار.

ونوه بأنه من المتوقع زيارة ما لا يقل عن عشرون الف زائر للمعرض على مدار الاربعة ايام وتم تأكيد على حضور وفود من دولة السعودية والمغرب وسلطنة عمان لزيارة المعرض والاطلاع على احدث التكنولوجيا.

وتشارك الصين بأكبر عدد من الآجنحة كما يوجد جناح وطنى من دولة تركيا يشارك فيه 70 عارضا بأحدث التكنولوجيا والماكينات .

وأوضح أن معرض إيجى ستيتش أند تكس من أكبر المعارض المتخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط ونحن لدينا خطة للتوسع في تنظيم نسخ من هذا المعرض خارجيا حيث تم تنظيم المعرض فى المملكة العربية السعودية ونستهدف دول أخرى خلال الفترة المقبلة .