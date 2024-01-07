مجدي مرشد مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: دامت لحمة النسيج الوطني راسخة

قدم الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشركاء الوطن أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وذلك في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشاد مرشد بالمواقف الوطنية للبابا تواضروس الذي يملك شخصية مثقفة ورائعة ومتسامحة مؤكدا أن الدولة المصرية رسخت المواطنة بين أبناء الوطن الواحد وأن الجميع شركاء في بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

وأعرب مرشد عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة، مضيفا "دامت لحمة النسيج الوطنى ثابتة وراسخة وكل عام والأخوة المسيحيين بخير".