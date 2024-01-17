من جديد.. دولة عربية تعود للكمامات بعد انتشار متحور كورونا بها

وجهت وزارة الصحة العراقية كل العاملين بمؤسساتها الطبية ضرورة ارتداء الكمامات داخل مؤسساتها الصحية و الأماكن المزدحمة وذلك لتفادي مخاطر الإصابة بالمحتور الجديد.

صورة ضوئية

ويعد متحور كورونا المتغير أشد سلالة ظهرت حتى الآن، منذ الإعلان عن وباء كوفيد 19.

وأظهرت دراسة، أن متحور بيرولا BA.2.86 “Pirola”، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسلالة JN.1 المنتشرة حول العالم يمكن أن يندمج في خلايا الرئة بشكل أسرع من سلالات أوميكرون الأخرى، ما يسبب مضاعفات خطيرة، حسبما نشر موقع “The sun”.

ويعتبر متحور JN.1 حاليًا أكثر سلالات كوفيد19 انتشارًا في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل حوالي 65% من الحالات في بريطانيا.

ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة Cell، في كيفية استجابة المتحور للقاحات وتأثيره على الجسم مقارنة بالسلالات الأخرى.