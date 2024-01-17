وزير الطيران المدني: موقع مطار العاصمة تم اختياره وفق رؤية التوسع العمراني شرقا

أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن الانتقال للعاصمة الإدارية ساهم في تغيير تقنية العمل للأفضل، مشيرا إلى أن موقع مطار العاصمة تم اختياره وفق رؤية التوسع العمراني شرقا.

وقال محمد عباس حلمي، خلال لقاء له، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، من مطار العاصمة، إن عدد المطارات في مصر بلغ 23 مطارا بجانب مطار القاهرة، لافتا إلى أن مطار العلمين يعمل بشكل يومي ويستقبل جميع أنواع الطائرات.

مؤتمر المناخ “كوب 27

وأضاف وزير الطيران المدني، أن الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي 7 ملايين ونصف المليون راكب سنويا، إضافة إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي خلال مؤتمر المناخ “كوب 27” استقبل 12 مليون راكب.



