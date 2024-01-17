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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل القاهرة الإخبارية من العريش يرصد تفاصيل زيارة كبيرة منسقي الأمم المتحدة لمصر

منسقي الأمم المتحدة
منسقي الأمم المتحدة

قال حازم كمال، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في العريش، إن كبيرة منسقي الأمم المتحدة، سيجارد كاج، عبرت الحدود المصرية من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني ثم منه إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي الصباح كانت قد عبرت "كاج" مطار العريش ثم توجهت إلى المخازن اللوجستية التابعة لمنظمة الهلال الأحمر المصرية.

وأضاف "كمال"، خلال رسالة على الهواء، أن كبيرة منسقي الأمم المتحدة، سيجارد كاج، تفقدت كل الإجراءات والمساعدات والتجهيزات المصرية من قبل منظمة الهلال الأحمر، في استقبال كل الشاحنات والمساعدات الإغاثية والإنسانية القادمة من مختلف دول العالم، والمنظمات الدولية المعنية، وكذلك من قبل منظمات المجتمع المدني المصري.

وأشار إلى أن كبيرة منسقي الأمم المتحدة اطلعت على كل هذه الإجراءات ومدى حدوثها بسرعة وتواتر متزايد مع الوقت، كما رأت العدد الكبير من متطوعي الهلال الأحمر الذين يعملون على مدار الساعة.

 

العريش الأمم المتحدة الحدود المصرية معبر رفح سلطات الاحتلال الإسرائيلي المخازن اللوجستية

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