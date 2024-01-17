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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بوسة.. تعرف على موعد طرح كليب كارول سماحة الجديد

كارول سماحة
كارول سماحة

حددت المطربة كارول سماحة يوم الجمعة القادمة موعدا لطرح أحدث أغانيها بوسة، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وبدأت كارول سماحة فى الترويج لأغنيتها الجديدة من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وقامت بطرح البوستر الدعائى للأغنية متمنية أن تنال اعجاب جمهورها.
 

حفل كارول سماحة فى الكريسماس


 وأحيت كارول سماحة حفلاً غنائي خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن حفلاتها بمناسبة احتفالات الكريسماس وليلة رأس السنة.

 

كارول ضيفة راغدة شلهوب

وكشفت الفنانة كارول سماحة عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج زمن، من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب.

وقالت كارول سماحة: ابنتي تصلي لأنها مسلمة تبعاً لوالدها  وتعرف تفاصيل دينها الاسلامي والمناسبات الخاصة به، الا انها تذهب معي إيضاً الكنسية وتصلي، زوجي يعرف هذا الامر ، فهي لديها 8 سنوات الا انها واعية لهذا الامر .

وأضافت كاورل سماحة: البعض يخشي أن تضيع هويتها، لكني استغرب من هذا الأمر ، فكل من الدين الإسلامي والمسيحي يدعو إلى المحبة ، كما إن هذا الأمر يجعلها شخصا غنيا فكرياً وإنسانياً.

كانت الفنانة كارول سماحة كشفت عن توقيت اعتزالها الغناء تماما وابتعادها عن الساحة الفنية والذى يلجأ إليه أى فنان.

وقالت كارول سماحة خلال لقائها في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب والمذاع عبر شاشة "تلفزيون دبي": أن الفنان يكون خالدا بأعماله إذا كانت أعماله أثرت في مشاعر الناس ولها وزن، وبذلك يمكنه أن يعيش في ذاكرة الناس، والمجتمع.

أوضحت كارول سماحة : أن الفنان لا يمكنه أن يظل على القمة دائما فهناك نجاحات وإخفاقات، لافتة: "بس لما جسم الفنان بيقول له أنا تعبت، إن كان صحيا أو الصوت أو صحة الصوت كمان هنا بيترك الذكرى الأخيرة وهو على القمة، وهنا بيكون الفنان ذكي أنه يرتاح".

المطربة كارول سماحة كارول سماحة

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