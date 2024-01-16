عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السبت .. المركز القومي يقيم نادي سينما الشباب بالإسكندرية

شغف
شغف

في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم السينمائيين الشباب يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية يوم السبت المقبل الموافق ٢٠ يناير في تمام الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي كلاً من الفيلم الروائي القصير  شغف للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير الزيارة اخراج  محمد شوقي، والفيلم التسجيلي خارج الإطار  اخراج روان ابراهيم، والروائى القصير  وبعدين  اخراج محمد شوقي.

إلهام شاهين عن فيلم مقسوم: ضحكني وبكاني

تعرف على موعد طرح فيلم " مقسوم " بالسعودية


وعقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها كلآ من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي وذلك لمناقشة الافلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما شهرياً ويقام تحت إدارة الناقد السينمائي اسلام احمد علي، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي

الفيلم الروائي القصير القومي للسينما الفيلم الروائي المركز القومي للسينما المركز القومي فيلم مقسوم محمد علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

موضوعات متعلقة

حلا شيحة تكشف صورة من كواليس مسلسل "إمبراطورية ميم"

نشرة الفن.. تغطية شاملة لحفل Emmy Awards 2024.. ورحيل الموسيقار جلال فودة

عمرها 44 عاما.. مراحل تطور شكل ياسمين عبدالعزيز من فتاة الإعلانات لنجمة الشباك

من فرقة العندليب.. تعرف على موعد ومكان جنازة الموسيقار جلال فودة

هنام اليوم حزين.. ترك آل الشيخ ينعى الملحن والموسيقار جلال فودة

بعد شكوى الموسيقيين.. إيقاف المذيع أحمد عبد العزيز عن العمل

أكبر منه بربع قرن.. بطل مسلسل Succession يقبل زميلته على الهواء| فيديو

أخبار الفن | مخرج شهير يبكى على الهواء بعد انفصاله عن زوجته .. خالد عليش يتهم طليقته بـ ابتزازه

ترشيحاتنا

برد شديد ليلا وتكون الصقيع على المزروعات.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غدًا

بأرخص سعر في السوق.. أقوى وأفضل هاتف شاومي للشباب

أسامة ربيع يوضح تأثير هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في قناة السويس

البلطي والبوري.. جهاز تنمية البحيرات: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك المستزرعة

بشهادة البنك الأوروبي| إشادة عالمية بجهود مصر.. ومفاجأة في انتظار القطاع الخاص خلال 3 سنوات

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

من غير وزن زيادة.. 10 نصائح سحرية تساعدك في التغلب على جوع الشتاء

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ