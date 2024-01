نشرة الفن.. سر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ورحيل والد قصي خولي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها سر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ورحيل والد قصي خولي.

في رسالة مفاجئة كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حساباتها على السوشيال ميديا:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

علق أحمد العوضي على خبر انفصاله عن ياسمين عبد العزيز في رسالة مقتضبة له منذ قليل عبر فيسبوك.

توفي اليوم عميد خولي، والد الفنان السوري قصي خولي، صاحب المسيرة الناجحة في عالم الصحافة بعد صراع مع المرض.

رحلة استثنائية عبر الزمن مستوحاة من قصة حقيقية، يأخذنا فيها النجم بيرس بروسنان في رحلة عاطفية ومليئة بالمشاعر الجياشة، عبر فيلم The Last Rifleman الذي تُطلقه في دور العرض المصرية شركة Four Star Films يوم ١٧ يناير.

جاء خبر الانفصال بعد ظهورهما المبهج سويا في حفل توزيع جوائز وشوشة، حينما رفعت ياسمين عبد العزيز علم فلسطين، واحتفى بهم المتواجدين مع إبراز الرومانسية بينهما.

بعدها ظهر أحمد العوضي بمفرده في العرض الخاص لفيلمه الاسكندراني، وقال إن سبب غيابها هو مرضها الشديد، ولكنها واظبت على تشجيعه ونشر صور وفيديوهات له عبر حساباتها على السوشيال ميديا.