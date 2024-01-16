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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن.. سر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ورحيل والد قصي خولي

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها سر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ورحيل والد قصي خولي.

 

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

في رسالة مفاجئة كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حساباتها على السوشيال ميديا:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير". 

 

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

علق أحمد العوضي على خبر انفصاله عن ياسمين عبد العزيز في رسالة مقتضبة له منذ قليل عبر فيسبوك.

 

وفاة والد الفنان قصي خولي بعد صراع مع المرض

توفي اليوم عميد خولي، والد الفنان السوري قصي خولي، صاحب المسيرة الناجحة في عالم الصحافة بعد صراع مع المرض.

 

 

طرح فيلم The Last Rifleman بدور العرض المصرية| تعرف على قصته

 

رحلة استثنائية عبر الزمن مستوحاة من قصة حقيقية، يأخذنا فيها النجم بيرس بروسنان في رحلة عاطفية ومليئة بالمشاعر الجياشة، عبر فيلم The Last Rifleman الذي تُطلقه في دور العرض المصرية شركة Four Star Films يوم ١٧ يناير.

 

قبل الانفصال بساعات.. صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

 

جاء خبر الانفصال بعد ظهورهما المبهج سويا في حفل توزيع جوائز وشوشة، حينما رفعت ياسمين عبد العزيز علم فلسطين، واحتفى بهم المتواجدين مع إبراز الرومانسية بينهما.

 

بعد السؤال عن النونو.. ما سبب توتر العلاقة بين ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

بعدها ظهر أحمد العوضي بمفرده في العرض الخاص لفيلمه الاسكندراني، وقال إن سبب غيابها هو مرضها الشديد، ولكنها واظبت على تشجيعه ونشر صور وفيديوهات له عبر حساباتها على السوشيال ميديا. 

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