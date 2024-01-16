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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد السؤال عن النونو.. ما سبب توتر العلاقة بين ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

تسبب خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في حالة كبيرة من الصدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصدق الجمهور الخبر رغم تأكيد الطرفين. 

جاء خبر الانفصال بعد ظهورهما المبهج سويا في حفل توزيع جوائز وشوشة، حينما رفعت ياسمين عبد العزيز علم فلسطين، واحتفى بهم المتواجدين مع إبراز الرومانسية بينهما.

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قبل الانفصال بساعات.. صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

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المسرف في الحب خسران.. رسالة صادمة من ياسمين عبد العزيز

سأل أحد المراسلين ياسمين عبد العزيز عن حقيقة انتظارها مولود جديد من أحمد العوضي “هل في نونو؟” مما أربكها بشكل كبير لكنه دافع عن الأمر وتسبب في إحراجها. 

بعدها ظهر أحمد العوضي بمفرده في العرض الخاص لفيلمه الاسكندراني، وقال إن سبب غيابها هو مرضها الشديد، ولكنها واظبت على تشجيعه ونشر صور وفيديوهات له عبر حساباتها على السوشيال ميديا. 

كان مقرر أن يتواجد أحمد العوضي في مصر حاليا للاحتفال بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز لكنه تغيب بسبب انشغاله بالدعاية لفيلمه في دول الخليج. 

في رسالة غامضة كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حساباتها على السوشيال ميديا:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير". 

تحتفل اليوم الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 44، بعدما أصبحت من أشهر نجمات شباك التذاكر، وتقدم العديد من الأعمال الناجحة في الدراما المصرية. 

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