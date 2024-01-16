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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح فيلم The Last Rifleman بدور العرض المصرية| تعرف على قصته

صدى البلد

رحلة استثنائية عبر الزمن مستوحاة من قصة حقيقية، يأخذنا فيها النجم بيرس بروسنان في رحلة عاطفية ومليئة بالمشاعر الجياشة، عبر فيلم The Last Rifleman الذي تُطلقه في دور العرض المصرية شركة Four Star Films يوم ١٧ يناير.

 



يروي The Last Rifleman قصة جيري فيجان، محارب سابق في الحرب العالمية الثانية، يعيش في إحدى دور الرعاية في شمال أيرلندا، مُطارَداً من أشباح قتلاه، حيث تلاحقه أرواحهم خلال يقظته ونومه وتزعجه صرخاتهم، بعد فقدانه لزوجته، يقرر آرتي بعد 75 سنة على مرور يوم النصر في نورماندي، الهرب سرًا من دار الرعاية لينطلق في رحلة مؤثرة إلى فرنسا، الهدف منها توديع أعز أصدقائه ومواجهة أشباح ماضيه المظلم.


يقدم The Last Rifleman قصة برنارد جوردان بنكهة خاصة، القصة الحقيقية لذلك العجوز الذي يواجه ذكريات مؤلمة لهبوط نورماندي عام 1944، والذي كان بداية لسلسلة من المعارك بين ألمانيا النازية وقوات الحلفاء في أوروبا لإنهاء الحرب العالمية الثانية، حيث يركز على محنة البطل والأشخاص الذين يلتقي بهم على طول الرحلة، مما يجعلها تجربة مثيرة ومفعمة بالإنسانية.

 



باخراج المبدع تيري لوان، يتألق بطل الشاشة بيرس بروسنان بدور آرتي كرافورد، ويشاركه الفيلم النجوم جون أموس، ويورغن بروشنو، وكلير رافيرتي، ديزموند إيستوود، وجيرالدين ماكاليندن.



من المقرر أن يتم إطلاق The Last Rifleman في صالات السينما في ١٧ يناير بواسطة شركة فور ستار فيلم، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

The Last Rifleman الحرب العالمية الثانية ألمانيا النازية بيرس بروسنان هوليوود

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