حسام حسن تحت الضغط.. مدرب تونس يتحدث عن منتخب مصر

أكد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، أنه يتابع منتخب مصر، مشيرا إلى أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة يقع عليه ضغط كبير.

وقال الطرابلسي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "نحن نتابع المنتخب المصري عن كثب، وحسام حسن يعيش ضغوطاً كبيرة، لكننا نركز على تطوير أداء فريقنا، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، بعيداً عن تأثير الإعلام والتصريحات الخارجية".

وتابع: "الإخفاق في كأس العرب لا يحدد مستقبلنا هنا، فكل بطولة لها ظروفها الخاصة. الجزائر، على سبيل المثال، توجت بطلاً في كأس العرب لكنها خرجت مبكراً من أمم أفريقيا، وهذا يؤكد أن كل مسابقة تختلف عن الأخرى".

واختتم: "نسعى من خلال هذه البطولة لمصالحة جماهير تونس بعد الأداء المخيب في كأس العرب، وسنخوض كل مباراة بدافع حقيقي للظهور بشكل مشرف، وليس مجرد رد فعل على الماضي، اللاعبين لديهم تركيز وحافز كبير منذ المباريات الودية".