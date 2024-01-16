طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

علق أحمد العوضي على خبر انفصاله عن ياسمين عبد العزيز في رسالة مقتضبة له منذ قليل عبر فيسبوك.

وكتب أحمد العوضي:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين.. وسيظل بيننا كل الاحترام والود".

احمد العوضي

ونشر أحمد العوضي صورة له مع ياسمين عبد العزيز عبر انستجرام وعلق عليها:" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله في صحة وسعادة ونجاح"، وذلك قبل اعلان الانفصال بساعات قليلة.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من احتفالها بعيد ميلادها عبر انستجرام في الساعات الأولى من تاريخ نشأتها.

تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم، السبت 16 يناير، بعيد ميلادها ، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، والتي بدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».