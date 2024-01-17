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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المجموعة الرابعة.. أنجولا تهزم نيجيريا 26/24 بعد مباراة ماراثونية بالأمم الإفريقية لليد

صدى البلد

انتزع منتخب أنجولا فوزا صعبا على حساب نيجيريا بنتيجة 26/24 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

 

جاءت المباراة ماراثونية بين المنتخبين بعد أن قدم كل منهما مستوى فني مميز طوال أوقات اللقاء .

 

وظهر المنتخب النيجيري بمستوى قوي ونجح في إحراج المنتخب الانجولي صاحب العروض القوية في كرة اليد على مدار السنوات الماضية .

 

ويلعب منتخبا أنجولا ونيجيريا ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من تونس وكينيا.

 

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

 

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

 

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

 

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

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