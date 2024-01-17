نائب وزير الآثار: استراتيجية لزيادة السياحة الاستشفائية في سيوة وسانت كاترين.. فيديو

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إنه يتم العمل مع وزارة المالية لوضع حوافز لتشجيع المستثمرين.



وأضافت “شلبي”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، “هناك تعاون مع وزارة الصحة بشأن السياحة العلاجية”.

وأكدت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن هناك استراتيجية لزيادة السياحة الاستشفائية في سيوة وسانت كاترين"، منوهة بأن "زيادة الوعي بأهمية السياحة تنعكس على الاستثمارات".

وتابعت "التصرفات السلبية تجاه السائح واستغلاله تصل إلينا من خلال الخط الساخن، والسائح بيوصل إلينا ويبلغنا بشكواه، ونتصرف فيها إذا كانت في منشأة تخضع لوزارة السياحة، إما إذا كانت مع جهة أخرى يتم التواصل والتعامل معها".