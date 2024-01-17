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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للعام الثاني على التوالي.. المصرف المتحد يحصد جائزة أكثر البنوك الإسلامية استدامة

صدى البلد

 

أعلنت مؤسسة جلوبال ايكونوميست البريطانية Global Economics حصول المصرف المتحد علي جائزة "اكثر البنوك الاسلامية استدامة لعام" 2023 The Most Sustainable Islamic Bank.

جاء اختيار مؤسسة جلوبال ايكونوميست البريطانية Global Economics للمصرف المتحد, بناء علي 4 معايير وتطبيقات اساسية.  وذلك من قبل اللجنة العليا للجائزة والمكونة من خبراء عالميين في مجال المعاملات المصرفية والحلول البنكية الاسلامية وتطبيقات الاستدامة وهم :

• ابتكار حلول استثمارية جاذبة للمستثمرين سواء افرد او شركات.  مما يساهم في استدامة العائد المادي للعملاء والمجتمعي بشكل عام واستدامة تاثيره ايجابيا علي الاجيال القادمة.
• تدشين مجموعة من المنتجات البنكية المتخصصة في المعاملات الاسلامية والتي تتناسب مع احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية.
• تقديم  مجموعة من الخدمات البنكية الرقمية والتي تسهل علي العملاء سواء افراد او شركات ,وتوفر الجهد علي مدار الساعة.  كما تساهم في نشر الوعي والثقافة المالية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. فضلا عن اسهاماتها في تحسين المناح العام وتقليل الانبعاثات الكربونية.
• تطبيق اهداف الامم المتحدة ال17 للتنمية المجتمعية المستدامة كجزء اساسي من استراتيجية المؤسسة.

تعقيبا علي حصول المصرف المتحد علي الجائزة "اكثر البنوك الاسلامية استدامة لعام" 2023 The Most Sustainable Islamic Bank, يقول اشرف القاضي – الرئيس  التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد - ان حصول المصرف المتحد علي هذه الجائزة يضع المصرف المتحد ومنتجاته خاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية في مكانة متميزة بالسوق المصري ومنطقة الشرق الأوسط.  ويؤكد علي المهنية العالية والاحترافية في ادارة منظومة الحلول والخدمات البنكية الاسلامية.

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فالمصرف المتحد لدية استراتيجية قائمة علي فكر الاجتهاد المستمر والبحث عن افضل الحلول المالية والمصرفية الاستثمارية والتمويلية التي تتناسب مع احتياجات العملاء وتمنحهم فرصة الإستثمار الآمن والمتوافق مع أحكام الشريعة في آن واحد.  كذلك الالتزام بافضل الممارسات المصرفية المستدامة.

واشار القاضي بالدور الهام الذي تلعبه الهيئة الشرعية للمصرف المتحد والتي تضم مجموعة من رجال الاقتصاد الاسلامي والفقة والشريعة من اصحاب العلم والمعرفة.  يراسها الدكتور علي جمعة – عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصيرة الاسبق.  وهي هيئة معنية باجازة المنتجات والحلول المصرفية الجديدة التي يطرحها المصرف المتحد بالسوق من الناحية الشرعية.

 

 

أهداف الأمم المتحدة ادارة منظومة أشرف القاضي الانبعاثات الكربونية البنوك الإسلامية الثقافة المالية الخدمات البنكية

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