18 مليار جنيه تكلفة تطوير مستشفيات قصر العيني | تفاصيل

تسعى مستشفيات قصر العينى على التطوير المستمر ، لمواكبة المعايير الدولية العالمية حيث إن هدفها الأول تقديم افضل الخدمات للمرضى على مدار الساعة ، لذلك تقوم بعدد من المشروعات الهامة خلال الفترة القادمة و التى تعتبر الفريدة من نوعها .



و من جانبه كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى و المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة ، عن أهم المشروعات الجديدة التى تقوم بها المستشفيات جامعة القاهرة خلال الفترة المقبلة .

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد ، انه تم بدء انهاء الرسومات الهندسية فى إطار بدء المراحل التنفيذية لتطوير قصر العينى بتكلفة تقترب من 18 مليار جنيه ، ويهدف هذا المشروع إلى تحول مستشفيات القصر العينى إلى مستشفيات تطابق معايير التأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية بكافة التخصصات المرضية.

و أوضح الدكتور حسام صلاح ، إلى أن هناك مشقات تواجه هذا المشروع و يرجع ذلك أن عمر المشتشفيات 200 سنه و المبنى الذى نقوم بتجديدة يرجع إلى 100 سنه ، مشيرا إلى أن كلية طب قصر العينى تحتفل بالمئوية الثانية وهى أقدم و أعرق كلية طب فى الشرق الأوسط و افريقيا و أخرجت العديد من الاجيال و الاساتذة المتميزة على مستوى العالم فى التخصصات الطبية المختلفة .

و أضاف “ صلاح ” كان لابد من أن نهدى مستشفى تليق بالمواطن المصرى ، ولهذا الأمر استدعينا أن نحصل على إحصائيات عديدة و رسم مغناطيسى لأنه لايوجد رسومات هندسية لهذا المكان ، كما التزمنا بالتنسيق الحضرى و التراث المعمارى ، كما ادخلنا كافة الجهات المعنية فى جميع التفاصيل لنحافظ على عراقة و أصالة هذا الأثر .

كما أن الطاقة الاستيعابية تزيد بنسبة 10% ، لاننا الحقنا مبنى متعدد الأغراض ، حيث أصبح قسم الرمد قسم على أحدث المعايير ( مركز الرمد التخصصى ) ، و سيكون هناك مركز للتعليم الطبى الحديث كما يوجد دورين منفصلين كمركز متخصص لزراعة الأعضاء.