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تعليم

الخشت: حماية منشآت الجامعة والحفاظ على العنصر البشرى واجب وطني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ملتقى السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومحافظة الجيزة، في إطار اهتمام الجامعة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل كافة منشآت الجامعة للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

وخلال الملتقى، تم تنظيم مناقشة حوارية للرد على استفسارات العاملين داخل جامعة القاهرة من أجل تبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية، وكذلك تسليط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات الفعّالة في هذا المجال، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى مثل فرصة مهمة للتعرف على المخاطر التي تواجه العاملين داخل بيئة العمل والمنشآت وتوفير الرعاية اللازمة لهم، والحفاظ على المعدات بما يساعد على زيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة ملائمة تشجع على العمل، وبما يضمن استمرارية العامل داخل مكان عمله، مؤكدًا أن حماية المنشأة تحتاج منا جميعًا أن نتحلى بالإيجابية والابتعاد عن السلبية، وضرورة الوقاية من المخاطر وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات الفعّالة للحفاظ على المنشآت والافراد بوصفها واجبا وطنياً.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى استهدف توصيل ثقافة ومفهوم السلامة والصحة المهنية للعاملين بكليات جامعة القاهرة، وتوضيح المتطلبات القانونية للتعامل وقت حدوث مشكلات، والتعريف بجهاز السلامة الملزم بالتفتيش القانوني وواجباته وحقوقه للتفتيش داخل المنشآت، وضرورة تواجد لجان للسلامة والصحة المهنية، وفريق مختص بمتابعة السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة من أخصائيين وفنيين، والتعريف بمهام واختصاصات هذا الجهاز الوظيفي والإجراءات التصحيحية والوقائية التي يقوم باتخاذها.

حضر ملتقى السلامة والصحة المهنية والذي عقد بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة، الدكتورة حنان إبراهيم وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار محمد طه مدير مديرية العمل بالجيزة، والأستاذة أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة، والمهندس محمد عبد الرازق مدير مكتب الصحة والسلامة المهنية بجنوب الجيزة، والمهندسة أسماء طه مدير مكتب امبابة واخصائي بإدارة السلامة، ولفيف من العاملين بإدارات الجامعة المختلفة.

جامعة القاهرة الخشت وزارة القوى العاملة محافظة الجيزة اشتراطات السلامة والصحة المهنية

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