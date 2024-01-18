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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

على هامش منتدى دافوس.. وزير الخارجية القطري يلتقي نظيرته الهولندية

صدى البلد

التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وزيرة خارجية هولندا هانكي بروينز، وذلك على هامش الاجتماع الرابع والخمسين لمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

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و أغلق مؤشر بورصة قطر في ختام تداولاته امس، على انخفاض بمقدار 96.39 نقطة، أي بنسبة 0.92 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و401.92 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم خلال الجلسة تداول 117 مليونا و310 آلاف و830 سهما، بقيمة 475 مليونا و377 ألفا و396.464 ريالا، نتيجة تنفيذ 14908 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، فيما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

 

الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم انخفاض جلسة تداول رئيس مجلس الوزراء علاقات التعاون منتدى دافوس الاقتصادي

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