مسؤول حوثي : استهدفنا سفينة أمريكية في خليج عدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مسؤول حوثي، بأن جماعة الحوثيين استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن.

عقد المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، مؤتمرا صحفيا أعلن فيه انه تمت مناقشة القضايا الرئيسية المحيطة بالحوثيين والأمن الإقليمي الأوسع. وقدم رايدر رؤى حول تصرفات البنتاجون ووجهات نظره بشأن التطورات المختلفة في الشرق الأوسط.

التهديد الحوثي

بدأ رايدر بالتأكيد على نجاح البنتاجون في الحد من قدرات الحوثيين على شن الهجمات، قائلاً: "لقد قللنا من قدرة الحوثيين على تنفيذ الضربات، ولن يكون مفاجئاً أن نشهد محاولات منهم لبدء الهجمات". ويؤكد هذا على الجهود المستمرة لمواجهة التهديد الحوثي في المنطقة.