أستاذ تفسير: دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني ضرورية ..وما زالت قائمة

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أطلق دعوة تجديد الخطاب الديني شعرنا أننا أمام رئيس مختلف وليس تقليديًا.



وأضاف أبو عاصي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هذا رئيس قارئ ومطلع ويشعر بالهموم التي يشعر بها كل المثقفين".



وتابع: "الرئيس السيسي رأى باعتباره رجل مسلم يغير على دينه أن دينه يُقدم بطريقة لا تناسب هذا الدين الذي أراده رب العالمين، فانطلق من هذه الدعوة" مؤكدًا أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني كانت ضرورية جدًا.

ما زالت قائمة



واستكمل: "لكن المشكلة هل نحن فهمنا مقصد السيد الرئيس من دعوته لتجديد الخطاب الديني، أم أخذها البعض بسطحية وفعل أشياء شكلية ليست عميقة ليكون أمام الإعلام يجدد الخطاب الديني؟"، مؤكدًا أن دعوة الرئيس الرئيس ضرورية وما زالت قائمة.