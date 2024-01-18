أحمد سليمان يكشف مفاجأة بشأن رغبة لاعبين في الأهلي باللعب للزمالك.. تفاصيل

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق: أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك،وصل لنا رغبة ، ولكن لا يوجد لاعب حر في الأهلي حاليا.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.