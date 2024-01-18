صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

يخوض منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، اليوم الخميس، مباراة غاية فى الأهمية عندما يلتقى نظيره منتخب غانا فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، وهى المباراة التى يحتاج فيها الفراعنة للفوز بعد التعادل المفاجئ أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق فى الجولة الأولى.

مواجهة شرسة بين الفراعنة والـ بلاك ستارز

يدخل منتخبا مصر وغانا، هذه المواجهة بمعنويات منخفضة، بعدما تعرض غانا لخسارة غير متوقعة أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى، وتعادل منتخب مصر أمام موزمبيق في نفس الجولة، وهو الأمر الذى يجعل مواجهة المنتخبين شرسة للغاية، خاصة وأن خسارة أيا منهما قد يجعله خارج كأس أمم أفريقيا مبكرا.

الفراعنة

منتخب مصر سيسعى للانتصار، لأن التعادل أو الهزيمة، سيضعه أمام خيار الفوز فقط أمام منتخب الرأس الأخضر، الذي ظهر بشكل قوي جدا وهو متصدر المجموعة.

منتخب غانا

وخسارة منتخب غانا تعني أنه ودع البطولة بنسبة كبيرة، ويبقى أقل الأضرار بالتعادل مع منتخب مصر والفوز على موزمبيق وانتظار نتائج الآخرين للتأهل.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر الوطني لخوض مباراته الثانية في الجولة الثانية بدور المجموعات أمام منتخب غانا اليوم الخميس 18 يناير الجاري.

مصر وغانا - ارشيفية

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغانا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

منتخب مصر

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت الابيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل.

صلاح يطالب اللاعبين بمصالحة الجماهير

عقد محمد صلاح نجم وقائد المنتخب الوطني، جلسات مكثفة مع اللاعبين طوال الساعات الماضية طالبهم فيها بمصالحة الجماهير وتحقيق الفوز على غانا، لاستعادة التوازن واستكمال حلم التتويج باللقب الأفريقي.

واستقر فيتوريا على ثلاثة تغييرات مؤكدة، في تشكيل منتخب مصر أمام غانا باستبعاد محمد حمدي من التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر أمام غانا، على أن يدخل بدلا منه أحمد فتوح بديلا له، كما قرر إراحة محمد هاني أمام غانا، على أن يدخل مكانه عمر كمال في التشكيل الأساسي للفراعنة.

عمر كمال عبدالواحد

أحمد فتوح

تجهيز إمام عاشور ومرموش

وفي خط الوسط يتجه فيتوريا إلى الدفع بإمام عاشور على حساب أحمد سيد زيزو، على أن يتم الاحتفاظ بثلاثي الهجوم صلاح ومرموش وتريزيجيه كما هو.