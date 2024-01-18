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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قصف أمريكي بريطاني على اليمن.. والأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد | حدث ليلا

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام خلال ساعات الليل؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية ، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:


الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري
أشعل هجوم النواب على وزير التموين علي المصيلحي، الجدل حول تعديل وزاري مرتقب يطال الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قبل نحو شهرين ونصف الشهر من بدء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه في ديسمبر الماضي لـ 6 سنوات تنتهي في 2030.


برودة شديدة ليلًا وشبورة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد
حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من أجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ومن شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز أن السبب وراء طلاقها من أحمد العوضي هو خيانته لها.

إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال: مش هتقطع لساني
علق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+  علي شكوي رضا عبد العال ضده.


بعد تعليقها الصادم.. الجمهور يهاجم آيتن عامر بسبب ياسمين عبد العزيز
شن جمهور ياسمين عبد العزيز هجوما حادا على الفنانة ايتن عامر بعد رسالتها لها على المنشور الذي توضح فيه الاخير ان انفصالها عن أحمد العوضي لم يكن بسبب الخيانة.


رددها في أي وقت.. 12 كلمة تغفر الذنوب لو كانت كالجبال
ثبت في السنة النبوية في حديث شريف دعاء من قاله يغفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ، فعن وعن عبد الله بن عمرو قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر”.

باكستان تعلن شن ضربات جوية داخل إيران
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مسؤول استخباراتي باكستاني، قوله إن الجيش الباكستاني نفذ ضربات جوية داخل إيران.


قصف أمريكي بريطاني على اليمن.. تفاصيل
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الطيران الأمريكي البريطاني شن غارات جوية جديدة على العاصمة اليمنية صنعاء وفي محافظات تعز وصعدة.

قصف الأرصاد الحوثيين باكستان التموين

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