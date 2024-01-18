إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال: مش هتقطع لساني

علق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+ علي شكوي رضا عبد العال ضده.

ونشر ابراهيم سعيد مقطع فيديو من برنامجة للرد علي رضا عبد العال عبر حسابة بموقع فيسبوك و علق قائلا : رضا عبد العال مقـموص لية ،رد صـــادم من ابراهيم سعيد علي شكـ ـوي رضا عبد العال ضـ ـد ويؤكد "مش هتقـ طع لساني وهرد عليك"



وكان قدعلق ابراهيم سعيد على تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس:" مصر أهم من صلاح, زيزو المحلي ومصطفى محمد الأفضل فيتوريا وخط الدفاع أضاع الفوز علي موزمبيق !".